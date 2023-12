George Clooney | «Quando girava Friends Matthew Perry non era felice»

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il divo in un'intervista ha ricordato l'amico morto lo scorso ottobre: «aveva 16 anni il suo sogno più grande era quello di lavorare in una sitcom, eppure l'ingaggio innon gli portò gioia né pace»

George Clooney è tornato a vestire i panni di Bruce Wayne nei momenti finali di The Flash, ma questo non significa assolutamente che l’attore sia ... (cinemaserietv)

“Matthew Perry è sempre stato infelice ”. È stato George Clooney , durante la premiere del suo nuovo film – The boys in the boat -, a ricordare il ... (ilfattoquotidiano)

Intervistato da Variety per il suo ultimo film da regista The Boys in the Boat, George Clooney ha ricordato l'amico scomparso Matthew Perry di ... (comingsoon)

«Il successo, i soldi, e tutte queste cose non ti portano automaticamente la felicità », dice George Clooney raccontando del periodo in cui il suo ... (vanityfair)

Adattamento cinematografico del romanzo 'Erano ragazzi in barca' di Daniel James Brown. La pellicola racconta la storia della squadra di canottaggio statunitense che vinse la medaglia d'oro in ...Invece risaliva a parecchio tempo prima del successo l'amicizia con, che ha nuovamente parlato della star recentemente scomparsa in una nuova intervista , affermando che il ruolo di ...A Rocca Calascio dal 26 al 30 dicembre la chiesa di Santa Maria della Pietà sarà aperta dalle 9.30 al tramonto. Un'occasione da non perdere ...Adattamento cinematografico del romanzo ‘Erano ragazzi in barca’ di Daniel James Brown. La pellicola racconta la storia della squadra di canottaggio statunitense che vinse la medaglia d'oro in occasio ...