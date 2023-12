George Clooney ha riflettuto sull’infelicità del suo defunto amico Matthew Perry durante le riprese di Friends

“Matthew Perry è sempre stato infelice ”. È stato George Clooney , durante la premiere del suo nuovo film – The boys in the boat -, a ricordare il ... (ilfattoquotidiano)

Intervistato da Variety per il suo ultimo film da regista The Boys in the Boat, George Clooney ha ricordato l'amico scomparso Matthew Perry di ... (comingsoon)

"Quando girava Friends Matthew Perry non era felice". Lo ha dettoparlando con Deadline dell'amico e collega che lo scorso 29 ottobre è stato ritrovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles. L'attore è morto annegato a 54 ..."Q uando girava Friends Matthew Perry non era felice ". Lo ha dettoparlando con Deadline dell'amico e collega che lo scorso 29 ottobre è stato ritrovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles . Annegato a 54 anni, come ha di ...La star ripercorre il suo rapporto con il collega scomparso a ottobre. E rivela che il suo ruolo nella fortunata serie non gli portò “gioia né pace” ...Il divo in un'intervista ha ricordato l'amico morto lo scorso ottobre: «Quando aveva 16 anni il suo sogno più grande era quello di lavorare in una sitcom, eppure l'ingaggio in Friends non gli portò gi ...