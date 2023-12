Genoa-Inter | Inzaghi studia l’attacco Un’assenza certa

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 dicembre 2023) Archiviata la vittoria contro il Lecce, l’di Simonesi prepara alla gara di Marassi contro il. I nerazzurri hanno l’occasione di chiudere l’anno con una vittoria e godersi Capodanno con vista 50 punti. ASSENZA – Simone, dopo la vittoria contro il Lecce, ha dato due giorni di riposo ai giocatori dell’così da far passare in famiglia le feste del Natale. Tutti ne hanno approfittato tranne Lautaro Martinez che da solo si è recato alla Pinetina per allenarsi in solitaria e cercare di recuperare per la prima gara di gennaio.infatti, in vista della sfida di Marassi contro illavorare per mettere nel migliore dei modi la formazione. Con il rientro di Pavard, l’ha recuperato fiato almeno in difesa. Resta ...