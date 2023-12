Genoa come l’Inter | allenamento anche per Santo Stefano prima della sfida

(Di martedì 26 dicembre 2023) Riunione negli uffici di Gilardino epomeridianonel giorno diin campocon, di seguito il report pubblicato sul sito ufficiale del club rossoblù. L’– “È scattato oggi, giorno di, il count-down per l’anticipo con, in programma venerdì in uno stadio esaurito da giorni. Computer accesi di buon mattino nell’ufficio di mister Gilardino per una serie di riunioni incrociate con i collaboratori, allo scopo di fare il puntosituazione e imbastire il piano di lavoro. La squadra è arrivata al centro sportivo per l’ora di pranzo dopo due giorni di libertà. I ...

Il Genoa come l’Inter . In questo campionato, infatti, in sedici partite giocate la Juventus ha sbloccato lei per prima il parziale in tredici di ... (sportface)

Nonostante ancora non ci siano certezze, cosìabbiamo specificato in una nostra esclusiva, la ... L'ex Samp interessa a diversi club di Serie A, in particolare al, Cagliari e Salernitana. ... Ilsi lascia alle spalle le festività di Natale e punta la sfida con la capolista Inter, in ... Gudmundsson è stato premiato...Arrivano buone notizie in casa Roma in vista della sfida contro la Juventus. Paulo Dybala, come riportato da Sky Sport, è tornato ad allenarsi oggi parzialmente in gruppo. Il test ...In attesa di scartare il regalo più grande ( presto l'offerta per Tajon Buchanan) Simone Inzaghi sotto l'albero di Natale trova il rientro di Denzel Dumfries, che sta recuperando dal risentimento musc ...