Gaza | sotto le bombe muore anche la cultura palestinese | almeno 10 artisti uccisi dai bombardamenti israeliani

...sono state uccise in un raid effettuato dall'esercito israeliano in un campo profughi di. Un'... perché in attesa da troppo tempo per curarsi, o perchébombardamenti indiscriminati. La ...... ma non posso" dice distesa su un letto dell'ospedale, entrambe le gambe amputate appenail ... Gli ospedali ancora in funzione asono una decina I raid aerei e poi l'offensiva di terra dell'...Medici, giornalisti, operatori umanitari, insegnanti. Ma anche poeti, scrittori, giornalisti e artisti. A due mesi e mezzo dall’inizio della campagna militare su Gaza, i bombardamenti israeliani ...Oltre ai morti, ci sono quasi 55 mila feriti dalla guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Per decine di loro, ricoverati con amputazioni nell'ospedale di Deir-Al-Balah, il presente e il fu ...