Gaza | colpita la sede della Mezzaluna Rossa a Khan Yunis | ci sono vittime

(Di martedì 26 dicembre 2023) Le notizie dal mondo: Hamas non si sottometterà mai alle «condizioni dell’occupazione», ha dichiarato ieri Sinwar: si tratta del primo messaggio pubblico del leader del movimento islamista dopo i massacri del 7 ottobre in Israele. Minacce dall’Iran allo Stato ebraico dopo l’uccisione in Siria del generale dei Guardianirivoluzione, Mousavi. Attacco Usa in Iraq come risposta ai raid da parte di milizie iraniane