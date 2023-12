Fuochi proibiti nel ripostiglio di casa | finisce ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplosivo e trascorrere le prossime ore aiun 34enne di Torre del Greco, incensurato, nella cui abitazione i carabinieri della locale sezione operativa hanno trovato ordigni ed’artificio di ogni genere. Erano stipati neldi, uno sull’altro, in via provinciale Botteghelle di Portici. C’era di tutto: 27 “cipolle”, già sufficienti a danneggiare seriamente un’auto, 80 rendini, 42 “folgore” e 99 petardi di varia natura. E ancora 7 batterie dipirotecnici. Il 34enne è finito in manette. I botti sono stati classificati e affidati ad una ditta che si occuperà della loro distruzione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.