Frosinone | il mercato non si ferma | arriva anche Zortea

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Napoli in Coppa Italia: "I miei ragazzi terribili? So... (calciomercato)

Ilha chiuso l'operazione dicon l'Atalanta per l'esterno Nadir Zortea. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilavrebbe trovato un ...Rinforzo sulle corsie esterne per ildi Eusebio Di Francesco, che ha chiuso per l'arrivo di Nadir Zortea dall'Atalanta. ... all'apertura ufficiale delinvernale. L'ex Sassuolo ...Seduta di allenamento mattutina alla 'Città dello Sport' di Ferentino per il Frosinone. I giallazzurri di mister Di Francesco continuano ...La Juventus riprende a lavorare subito dopo Natale con in testa l'obiettivo di chiudere l'anno almeno a -4 dall'Inter capolista, per poi ordire il tentativo di rimonta anche grazie al mercato di genna ...