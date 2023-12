Frosinone | fatta per Zortea | la formula

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ilha chiuso l’operazione di mercato con l’Atalanta per l’esterno Nadir. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilavrebbe trovato un accordo con l’Atalanta per l’arrivo di Nadir. L’esterno si trasferirà così in gialloblù all’apertura della sessione di calciomercato di gennaio. Suc’era anche l’interesse del Bologna, che però avrebbe preferito prenderlo al termine della stagione per sostituire Lorenzo De Silvestri. In questa stagioneha raccolto solo 4 presenze e 1 gol con l’Atalanta.

Rinforzo sulle corsie esterne per il di Eusebio Di Francesco, che ha chiuso per l'arrivo di Nadir Zortea dall'Atalanta. Accordo raggiunto tra i due club e operazione che sarà formalizzata il prossimo 2 gennaio, all'apertura ... Il Frosinone continua a pescare in Serie A ed è stato infatti chiuso l'accordo con l'Atalanta per l'arrivo di Nadir Zortea. Il laterale dell'Atalanta ha trovato poco spazio con Gasperini e a gennaio ...