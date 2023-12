Francia | una donna e i suoi quattro figli trovati morti in casa Il padre arrestato per omicidio dopo la fuga

(Di martedì 26 dicembre 2023) Strage in famiglia nel giorno di Natale in. Unae isono statiin un appartamento a Meaux (Seine-et-Marne), a est di Parigi, intorno alle 21 della sera del 25 dicembre. Lo riferiscono i media francesi spiegando che le vittime sono state uccise. Secondo una fonte vicina al quotidiano Le Figaro, ildei bambini, un 33enne già noto alla polizia, è statoa Sevran (Seine-Saint-Denis). I bambini avevano rispettivamente 9 mesi e 4, 7 e 10 anni. Non sono note altre informazioni sulla famiglia o sulle circostanze delle cinque. Interpellato, il pubblico ministero di Meaux, Jean-Baptiste Bladier, ha confermato ai media francesi il ritrovamento dei cinque corpi ...

L'agenzia di stampa Afp fa sapere checonferenza stampa sul caso è in programma per stamattina. Di recente nella regione di Parigi si sono verificati due tripli infanticidi. Alla fine di novembre ...Choc indopo il ritrovamento di cinque cadaveri in un appartamento nella città di Meaux, a est di Parigi. Le vittime sonodonna e i suoi quattro figli piccoli, tutti di origini haitiane. I bambini ...Strage in famiglia nel giorno di Natale in Francia. Una donna e i suoi quattro figli sono stati trovati morti in un appartamento a Meaux (Seine-et-Marne), a est di Parigi, intorno alle 21 della sera d ...Parigi, uccide la moglie e i suoi 4 figli: arrestato 33enne Di origini haitiane, i piccoli avevano 7,4,2 anni e l'ultimo di soli 8 mesi Strage di Natale vicino a Parigi, a Meaux… Leggi ...