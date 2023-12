Francia | trovati morti in casa madre e i suoi quattro figli piccoli Arrestato il padre | «Sono stato io»

Strage in famiglia nel giorno di Natale in Francia . Una donna e i suoi quattro figli sono stati trovati morti in un appartamento a Meaux ... (ilfattoquotidiano)

Una donna e i suoi quattro figli piccoli sono stati trovati senza vita a Natale 2023 nella loro casa in Francia , in un appartamento situato a Meaux ... (news.robadadonne)

I corpi senza vita di una donna di 35 anni e dei suoi quattro figli sono statinella serata del 25 dicembre in una casa a Meaux, nella Seine - et - Marne. Il padre dei bambini, dopo ore di ricerche, è stato arrestato stamattina a Sevran: era già noto alla polizia per ...La sera di Natale, sono statii corpi senza vita di cinque persone, una donna e i suoi quattro figli, in un appartamento a Meaux, nel Nord della. Il procuratore Jean - Baptiste Bladier ha confermato l'avvio di un'...Se chiedete a un inglese chi è sir Francis Drake vi risponderà che prima di tutto è un eroe, dopo, vi dirà che è stato uno dei personaggi più importanti dell’Inghilterra del XVI secolo e infine che è ...La sera di Natale, sono stati trovati i corpi senza vita di cinque persone, una donna e i suoi quattro figli, in un appartamento a Meaux, nel Nord della Francia.