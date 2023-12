Francia | trovati 5 cadaveri in un appartamento | “Sono di una donna e dei suoi quattro figli piccoli” Fermato il padre

(Di martedì 26 dicembre 2023) I corpi di unae deistatisenza vita in unnella città di Meaux, a est di Parigi. Lo ha dichiarato la la procura locale, aggiungendo che, dopo la scoperta avvenuta ieri sera, è stata aperta un’inchiesta per omicidio volontario. Secondo una fonte della polizia citata da Afp, ilè statostamattina a Sevran. Il giorno di Natale, “intorno alle 21, i corpi di cinque personestati scoperti in unsituato a Meaux, dopo che l’allarme lanciato dai parenti preoccupati per l’assenza di risposta”, ha detto il procuratore Jean-Baptiste Bladier. “L’non presentava segni di effrazione e ilera assente”, ...

