Francia | orrore a Meaux | una donna e i suoi quattro figli trovati morti Si cerca il padre | l’uomo è in fuga

(Di martedì 26 dicembre 2023) Unae ipiccoli sono statiin un appartamento nel comune didel dipartimento Seine-et-Marne lunedì 25 dicembre alle 21. La prefettura indaga per omicidio volontario premeditato eil, che è già conosciuto alla polizia ed attualmente è in. Il sito Actu 17 dice che le vittime erano nell’appartamento di famiglia che si trova in piazza Adam-de-la-Halle. La poliziaun uomo di 33 anni e sospetta che sia lui l’assassino. Al momento non si conoscono le cause della morte delle cinque vittime. Il procuratore diJean-Baptiste Bladier ha confermato il ritrovamento dei corpi. Indaga la polizia di Versailles. L’agenzia di ...

