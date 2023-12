Francia | orrore a Meaux | una donna e i suoi quattro figli trovati morti In arresto il padre

(Di martedì 26 dicembre 2023) Unae ipiccoli sono statiin un appartamento nel comune didel dipartimento Seine-et-Marne lunedì 25 dicembre alle 21. La prefettura indaga per omicidio volontario premeditato. Il, in fuga, è stato successivamente arrestato a Sevran. Il sito Actu 17 dice che le vittime erano nell’appartamento di famiglia che si trova in piazza Adam-de-la-Halle. La polizia cerca un uomo di 33 anni e sospetta che sia lui l’assassino. Al momento non si conoscono le cause della morte delle cinque vittime. Il procuratore diJean-Baptiste Bladier ha confermato il ritrovamento dei corpi. Indaga la polizia di Versailles. L’agenzia di stampa Afp fa sapere che l’uomo era già noto per aver commesso atti ...

di Natale in: una madre e i suoi quattro figli sono stati trovati morti nella loro casa di Meaux (Seine - et - Marne), vicino a Parigi . Il padre, che si era dato alla fuga, è stato ...Ancora da chiarire il contesto in cui è avvenuto il plurimo omicidio. Si tratta del terzo caso di cronaca simile in pochi mesi ...Vicino alla capitale francese una tragedia si è consumata. Si tratta dell'ennesimo infanticidio, in quello che sembra un problema sociale ...Orrore in Francia, nella cittadina settentrionale di Meaux, comune di circa 5o mila abitanti che sorge nella regione dell ‘Île-de-France: nella sera di Natale, in un appartamento sono stati trovati ...