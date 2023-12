Francia | madre e 4 figli trovati morti in casa | il padre in fuga

La terribile scoperta in un appartamento a Meaux, nella Seine - et - Marne Dramma a Natale in. Una donna e i suoi quattro figli piccoli sono stati trovati morti in un appartamento a Meaux (Seine - et - Marne), a est di Parigi, intorno alle 21 della sera del 25 dicembre. Lo riferiscono ...Cinque cadaveri sono stati trovati in un appartamento nella città di Meaux, a est di Parigi. Lo riferisce all'Afp il procuratore locale aggiungendo che è stata aperta un'inchiesta per omicidio. ...I corpi dei quattro figli e della madre sono stati ritrovati senza vita nella serata di ieri: si indaga sulla terribile tragedia ...Dramma a Natale in Francia. Una donna e i suoi quattro figli piccoli sono stati trovati morti in un appartamento a Meaux (Seine-et-Marne), a est di Parigi, intorno alle 21 della sera del 25 dicembre.