Francia | arrestato dalla polizia E’ accusato di aver ucciso per Natale la moglie e 4 figli

Strage in famiglia nel giorno di Natale in Francia . Una donna e i suoi quattro figli sono stati trovati morti in un appartamento a Meaux ... (ilfattoquotidiano)

Una donna e i suoi quattro figli piccoli sono stati trovati senza vita a Natale 2023 nella loro casa in Francia , in un appartamento situato a Meaux ... (news.robadadonne)

Orrore in Francia dove un’intera famiglia è stata massacrata. Autore della strage in cui hanno perso la vita quattro bambini e la madre , avvenuta a ... (lanotiziagiornale)

... nel Nord della. Il procuratore Jean - Baptiste Bladier ha confermato l'avvio di un'indagine per omicidio volontario. Il marito e padre delle vittime è statoa Sevran, presso la ...statostamattina a Sevran l'uomo ricercato da ieri sera perch sospettato dell'uccisione della moglie e dei quattro figli fra i 9 mesi e i 10 anni a Meaux, a est di Parigi. Lo ha reso noto la ...La donna, di 35 anni, e i figli, sono stati uccisi con un coltello. L'omicida ha 33 anni. Nuova strage familiare In Francia ci sono state negli ultimi tempi vere e proprie stragi familiari, in ...Strage di Natale in Francia. Un uomo ha ucciso a coltellate la compagna di 35 anni e i 4 figli, di età comprese tra i 9 mesi e i 10 anni, nel loro appartamento di Meaux, nella regione della ...