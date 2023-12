Francesco Totti | quel “like” alla foto di Ilary che stupisce i fan

(Di martedì 26 dicembre 2023) Recentemente, un gesto apparentemente innocuo di, ex capitano dell’AS Roma e icona del calcio italiano, ha scatenato un’ondata di speculazioni e commenti online.ha messo “mi piace” a unasu Instagram in cui appare la sua ex-moglie,Blasi. Questa azione ha catturato l’attenzione dei fan e dei media, soprattutto in considerazione delle recenti tensioni tra i due. Lagaleotta di Vincenzo Rinaldi Lain questione è stata pubblicata da Vincenzo Rinaldi, proprietario del ristorante “Rinaldi al Quirinale” a Roma. Nell’immagine,Blasi è ritratta in compagnia di alcune amiche, tra cui l’attrice. Tra i numerosi “mi piace” ricevuti dlo di ...

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it il post con ilary blasi e Michela Quattrociocche da rinaldi al quirinale Un like diad una foto in cui è presente Ilary Blasi. L'immagine è diventata subito virale ed ha scatenato vari ...Pochi istanti, un tap sullo smartphone e i riflettori che illuminano quel "mi piace" messo su Instagram. Succede se seie hai messo un like a una foto nella quale c'è la tua ex amatissima moglie, Ilaty Blasi, con la quale " si sa " i rapporti non sono esattamente idilliaci. Ovviamente partono reazioni, ...Spunta un curiosissimo like di Francesco Totti ad una foto in cui compare anche l'ex moglie: il calciatore fa poi dietrofront ...Il like che Francesco Totti ha messo a un post, nel quale compare Ilary Blasi, ha scatenato il gossip. Gesto di distensione nei confronti dell'ex o c'è altro