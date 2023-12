Franca Viola | storia della prima donna che rifiutò pubblicamente il matrimonio riparatore

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il 26 dicembre 1965 la 17ennevenne rapita ad Alcamo, in provincia di Trapani, da Filippo Melodia - nipote del boss mafioso Vincenzo Rimi - e 12 complici. La giovane siciliana venne segregata, picchiata e violentata, mapoiil” che in base all’articolo 544 del codice penale allora in vigore avrebbe estinto il reato: fu laitaliana a farlo. Il suo gesto è stato un simbolocrescita civile dell’Italia nel secondo dopoguerra e dell’emancipazione femminile e un esempio di coraggio per il quale, nel 2014, è stata insignita dell’onoreficienza di Grande Ufficiale dell'Ordine al MeritoRepubblica Italiana dal presidente...

La storia dinacque ad Alcamo il 9 gennaio del 1947 da una coppia di coltivatori diretti. A 15 anni si fidanzò, con il consenso dei genitori, con Filippo Melodia. Il ragazzo ...In tempi in cui si parla, anche troppo, di violenza di genere, patriarcato, femminicidi, c'è chi è stata di esempio per una generazione:. Il 26 dicembre 1965è rapita ad ...E' una Fiorentina con legittime ambizioni europee, forse anche di Champions League, quella che il Torino andrà ad affrontare venerdì allo stadio Artemio Franchi. I viola ...Non sarà certamente una partita facile quella che venerdì attenderà il Torino al Franchi sul campo della Fiorentina, con i viola al momento in piena zona Europa in classifica e ...