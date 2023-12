FOTO Fiume umano in strada | vince il Natale di Festa

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDoveva essereè stata. Due giorni nel segno del pienone e di un rinnovato spirito di comunità, quelli che ha vissuto la città di Avellino tra il 24 e il 25 dicembre. Un flusso notevole di avventori in città che già si stava registrando da diverse settimane complice lo spettacolo delle luminarie e del complessivo allestimento perche l’amministrazione comunale ha garantito in tutte le zone della città, ma tra la Vigiilia e il giorno dinelle ore clou perdavvero è stata apoteosi. A partire dalla consueta longa, il lungo aperitivo aspettando il cenone in famiglia che ha visto ogni vicolo della città e ogni locale pieno come non mai. A suon di brindisi un vero e propriosi è registrato a via ...