Forza Italia prepara la corsa alle Europee e rilancia le sinergie locali

Dopo lo stop al Mes non pensa alle dimissioni, anche se per lui non è scontato resta re sempre lì. Nei prossimi mesi occorrerà gestire anche la ... (corriere)

... mentre quattro anni dopo toccherà ae Turchia . Women's EURO 2025 in Svizzera Ad aprile è ... La UEFA Foundation alla Supercoppa 2023 Rapporto sulladel calcio europeo Il nuovo rapporto ...... civile e domocratico come la condanna a 8 anni e sei mesi di reclusion inflitta dalla magristratura italiana a Roberto Fiore (Nuova) e Giuliano Castellino leader diLibera per aver ...Successo per 2-1 della squadra di Bonazzoli contro il Sudtirol: protagonista l'americano Sofferenza, difficoltà, riscatto e gioia. L’ultima partita del Lecco di questo 2023 è l’immagine e l’espression ...Dopo la debacle politica personale del ministro in Ue, tra Patto di stabilità e Mes, le opposizioni annunciano battaglia in audizione, mentre la maggioranza ...