Forza Italia | in Campania “Congresso delle idee” l’8 gennaio | sarà presente Tajani 

ROMA – “Ogni giorno, quando ho un problema, non faccio altro che domandarmi: “Che farebbe Silvio?”. Siamo berlusconiani e lo saremo sempre. Con ... (lopinionista)

Giorgetti - i giorni più difficili. Ma per la Ue resta il miglior interlocutore. «Non lascio» Forza Italia : nessun malumore

Dopo lo stop al Mes non pensa alle dimissioni, anche se per lui non è scontato restare sempre lì. Nei prossimi mesi occorrerà gestire anche la ... (corriere)