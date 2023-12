Formia | la stretta per Capodanno | stop alla vendita di alcol e bevande in vetro o lattina

(Di martedì 26 dicembre 2023), 26 dicembre 2023 – E’ arrivata lada parte del Comune di. Il sindaco ha infatti firmato l’ordinanza valida per il 31 dicembre ed il primo gennaio 2024 con cui si vieta quanto segue: “La somministrazione all’esterno dei locali di qualsiasi bevanda anica,ica e superica in contenitori die lattine;il consumo in luogo pubblico, ovvero all’esterno dei locali e nelle aree di loro pertinenza, di qualsiasi bevanda anica,ica e superica in contenitori die lattine;l’esercizio in luogo pubblico, ovvero all’esterno dei pubblici esercizi di qualsiasi intratteniimento o spettacolo complementare all’esercizio dell’attività di ...

... partecipando quindi al ritiro Azzurrini di; Pietro Cambieri, 16 anni, con i due piazzamenti ...'soddisfazione per i lavori di riqualificazione della palestra che fanno seguito ad una...Il Nettuno perde 1 a 0 sul campo della Lodigiani. Il gol partita viene siglato al 61 da Gallo. In classifica il Nettuno resta al terzultimo posto insieme al Città di. Nel prossimo impegno gli uomini di Fracassa torneranno a giocare in trasferta recandosi sul campo della Vis Sezze, formazione che oggi ha rifilato tre gol alla Centro Sportivo Primavera di ...FORMIA – Il conto alla rovescia è finalmente terminato. Per tre sere – il 26 dicembre, il 1 ed il 6 gennaio prossimi, dalle 16.30 – la frazione formiana più importante, Maranola, si fa presepe per pro ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. Abbiamo ospitato nella sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio gli amici della Federazione Italiana Sport Rotellistici, in occ ...