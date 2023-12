Formazioni ufficiali Reggiana-Catanzaro | le scelte dei due allenatori

(Di martedì 26 dicembre 2023) per il match valevole per la 19esima giornata di Serie B Comunicate ledi, match valevole per la 19esima giornata di Serie B. La partita, che inizierà alle 12:30, sarà il primo anticipo del lungo boxing day del campionato cadetto.(3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Marcandalli, Szyma?ski; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Grima, Crnigoj; Gondo. Allenatore: Nesta(3-4-2-1): Fulignati; Scognamillo, Krastev, Brighenti; Situm, Pontisso, Verna, Vandeputte; D’Andrea, Sounas; Ambrosino. Allenatore: Vivarini.

Le formazioni ufficiali di Reggiana - Catanzaro, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B 2023/2024. Il Boxing Day comincia dal Mapei Stadium, dove si affrontano due neopromosse.