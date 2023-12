Formazioni ufficiali Burnley-Liverpool | Premier League 2023 2024

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ledi, sfida valida per la diciannovesima giornata di. La squadra di Klopp vuole tornare in vetta, anche se provvisoriamente, ma soprattutto vuole tornare alla vittoria, dopo i pareggi contro United e Arsenal. Non dovrebbe presentare insidie la trasferta sul campo del, squadra a caccia di punti salvezza ma non particolarmente convincente in questa prima metà di stagione: guai però a sottovalutare l’impegno. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di martedì 26 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In ...

Il Celtic si è ripreso dopo due sconfitte consecutive in campionato battendo 2-0 il Livingston ma con soli due punti in classifica in più dei ... (infobetting)

Commenta per primo BRESCIA (3 - 4 - 2 - 1) : Andrenacci; Adorni, Cistana, Papetti; Jallow, Paghera, Bertagnoli, Huard; Olzer, Bianchi; Moncini. Allenatore: Maran. PARMA (4 - 2 - 3 - 1) :Chichizola; ...Commenta per primo FERALPISALO' (3 - 5 - 2) : Pizzignacco; Balestraro, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic. All: Zaffaroni VENEZIA (4 - 3 - 3)...Per il secondo anno di fila a caccia della Final Eight da una posizione di assoluto privilegio. L’ Allianz Derthona Tortona parte con prospettive incoraggianti per la seconda tappa di Biella della IBS ...Turno di riposo per Meroni, si rivede dal primo minuto il centrocampista. In attacco confermati Tutino e Mazzocchi ...