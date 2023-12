Formazioni ufficiali Brescia-Parma | le scelte dei due allenatori

(Di martedì 26 dicembre 2023) per il match valevole per la 19esima giornata di Serie B Comunicate ledi, match valevole per la 19esima giornata di Serie B. La partita, che inizierà alle 15, vedrà la capolista impegnata nel lungo boxing day del campionato cadetto.(3-4-2-1): Andrenacci; Papetti, Cistana, Adorni; Jallow, Paghera, Bertagnoli, Huard; Olzer, Bianchi; Moncini. All: Maran(4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Balogh, Circati, Delprato; Hernani, Cyprien; Man, Bernabè, Mihaila; Colak. All: Pecchia.

