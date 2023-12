Fontane di Trevi | monetine da record per un valore di quasi 1 5 milioni di euro

(Di martedì 26 dicembre 2023) Anelli, bracciali, orologi, dentiere e fiches da poker. Quello che nasconde la Fontana diè un “mondo” fatto non solo di, ma anche dei più svariati oggetti. Set cinematografico di noti film e meta prediletta dei turisti che, come da tradizione, vanno nella celebre piazza per gettare u

Ognuno si sente in diritto di gettare nel mucchio i propri due centesimi, come se follower e limitrofi fossero tantedi, pronte a ricevere, passivamente, qualsivoglia boiata al balzo. ...Il fatto che buttino della vernice nell'acqua, nellec'era già nei miei primi due o tre ... Buttano la vernice nell'acqua, nella Fontana di, ci sono le autostrade bloccate per chi va al ...L’attore Pedro Alonso è stato riconosciuto dai fan de La casa di Carta, mentre si immergeva all’interno della Fontana di Trevi per promuovere la sua nuova serie in arrivo a fine mese.È apparso in completo nero e con i capelli bagnati dentro alla Fontana di Trevi. Si tratta di Pedro Alonso ... Ma a cosa si deve il tuffo in una delle fontane monumentali più famose della capitale Si ...