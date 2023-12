Fisco | Unimpresa | a vuoto indagini anti-evasione su conti bancari

(Di martedì 26 dicembre 2023) Roma, 26 dic. (askanews) – Lefiscali suicorrenti vanno a: in 13 anni i controlli svolti dall’amministrazione finanziaria sui rapportidei contribuenti italiani sono stati meno di 100mila (84.155) e hanno consentito di individuare appena 7,2 miliardi euro di tasse non pagate. Dal 2010 al 2022, in media, si tratta di circa 6.500 controlli l’anno, ciascuno dei quali ha portato alla luce una maggiore imposta accertata per 86mila euro. L’anno con il maggior numero di verifiche è il 2013 con 12.069 controlli effettuati, mentre il dato più basso (1.691) si riscontra nel 2021; mentre l’anno con l’maggiore scovata è il 2012, con 1 miliardo e 201 milioni (il “bottino” più magro, 115 milioni” nel 2020, segnato dal Covid). Lo rileva un documento del Centro studi di ...

