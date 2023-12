Fisco | rimborsi record | superati i 22 | 4 miliardi nel 2023

(Di martedì 26 dicembre 2023) Supera i 22,4di euro la somma complessivamente rimborsata quest’anno dala famiglie e imprese. Ilsi chiude dunque con il miglior risultato di sempre: 2,5in più erogati rispetto al 2022, quando furono rimborsati 19,9(+12%) e unanche per il numero dei pagamenti, che superano l’asticella dei 3,4 milioni (55mila più dello scorso anno) mai raggiunta finora. Lo comunica l’Agenzia delle entrate. Dei 22,4difiscali complessivamente pagati nel(dati al 21.12.23), più di 4riguardanodi imposte dirette: 2,7di Irpef ritornati nella disponibilità delle famiglie e oltre 1,3 ...

... sono oltre 3,4 milioni le richieste di rimborso chiuse positivamente dall'Agenzia quest'anno: iIrpef sono stati poco meno di 3,3 milioni (circa il 96% del totale) e 100mila iIva.