Fisco | rimborsi record a famiglie e imprese | superati i 22 | 4 miliardi nel 2023

... sono oltre 3,4 milioni le richieste di rimborso chiuse positivamente dall'Agenzia quest'anno: iIrpef sono stati poco meno di 3,3 milioni (circa il 96% del totale) e 100mila iIva. ...ROMA - Supera i 22,4 miliardi di euro la somma complessivamente rimborsata quest'anno dala famiglie e imprese. Il 2023 si chiude dunque con il miglior risultato di sempre: 2,5 ...di...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Quest’anno il Fisco ha rimborsato complessivamente una somma superiore ai 22,4 miliardi di euro: il 2023 si è chiuso con il miglior risultato di sempre, 2,5 miliardi in più rispetto al 2022, quando fu ...