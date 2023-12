Firenze | uomo incapucciato accoltella alla gamba donna all' autogrill

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 26 dicembre 2023) Unincappucciato ha aperto lo sportello di una macchina che era parcheggiata, hatocoscia lache era nell'auto e poi è scappato. È accaduto, intorno alle 14.15, in un'area di servizio di Bisenzio Est sull'A1 dalle parti di. La, italiana, 58 anni, secondo quanto si apprende, era in viaggio accompagnata dalle due figlie, rispettivamente di 29 e 31 anni circa, che non hanno assistitoscena in quanto erano nell'dell'area di servizio.