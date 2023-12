Fiorentina su Borys | atteso il padre al Viola Park per battere Premier e PSV E quel giorno allo United

(Di martedì 26 dicembre 2023) No, non è una fuoriserie italiana, potrà al massimo essere in futuro una fuoriserie polacca, ma Karol, 17enne centrocampista...

Commenta per primo Nei giorni scorsi dalla Polonia sono rimbalzati diversi rumours di un interessamento da parte dellaper Karol. Fantasista classe 2006 del lsk Wrocaw, che un anno fa fece un provino per il Manchester United. Oggi il direttore sportivo del lsk Wrocaw, David Balda è intervenuto a ...Commenta per primo Lapensa a rinforzare la squadra e guarda anche al calcio estero. Infatti, come riportato in Polonia, il club viola sarebbe interessata a Karol, centrocampista dello lsk Wrocaw. Il ...Marcin Borys, infatti, ha parlato ai microfoni di Sport.pl della situazione del figlio, confermando che nei prossimi giorni andrà al Viola Park: "La Fiorentina è interessata e noi andremo a Firenze ...Terzino destro e esterno offensivo: questi due ruoli sono quelli che da tempo tutti sanno che la Fiorentina sta provando a sistemare col mercato di riparazioni ma, in caso di occasione, la questione..