Ferrovia Lucca-Aulla | confermati 1 | 9 milioni per lo scalo di Castelnuovo Garfagnana

(Di martedì 26 dicembre 2023) Confermate le risorse regionali destinate all’intervento di potenziamento della stazione di(Lu), che saranno corrisposte a RFI in conto capitale e non tramite mutuo, come precedentemente previsto. Questo quanto deciso dalla Giunta regionale toscana, che ha approvato un’integrazione all’Accordo di programma della DPGR 110/2019 sullomerci di, situato lungo la linearia. “Il potenziamento della stazione diè un intervento infrastrutturale importante – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – necessario per migliorare l’affidabilità della linea, per rendere la stazione più accessibile ...

