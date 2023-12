Feralpisalò-Venezia | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 dicembre 2023) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Leonardo Garilli, laospita ilnella sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato diB. Una gara da non perdere con la seconda della classe che va a trovare il fanalino di coda del torneo che però nell’ultimo periodo ha pienamente dimostrato di essere tutt’altro che spacciato, come hanno dimostrato gli ultimi due successi nelle sfide disputate più di recente. Dal canto suo invece i lagunari hanno faticato nell’ultimo periodo, a causa anche di un avvio in campionato piuttosto dirompente e quindi della conseguente stanchezza. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una partita divertente e in cui l’aria ancora natalizia può essere un fattore. Ecco dunque quali sono le ultime novità sullee dove vedere in ...