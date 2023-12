Feralpisalò-Venezia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa hanno bisogno di punti per abbandonare l’ultimo posto in classifica e sperano di ottenerli su un campo complicato. Gli arancioneroverdi, dal loro canto, sono in piena lotta per la promozioneinA ed hanno intenzione di allungare sulle rivali. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 dicembre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITO ...

SERIE B, LE PARTITE DELL'ULTIMA GIORNATA DI ANDATA Reggiana - Catanzaro Ascoli - Cittadella Cosenza - ComoLEcco - Sud Tirol Spezia - Modena Ternana - Pisa Brescia - Parma Palermo - Cremonese Sampdoria - Bari