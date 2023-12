Feodosia in Crimea | dove si trova e perché è strategico il porto colpito dai bombardieri ucraini

...Putin sull'attacco alla nave inIl ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha informato il presidente Vladimir Putin sull'attacco ucraino che ha colpito una nave a, in. Lo ......acque dellaoccupata dalla Russia, nel Mar Nero, e il filmato dell'esplosione è stato condiviso sui social media. Ad essere colpita è stata la Novocherkassk, attraccata al porto di. ...Il segretario di Stato britannico alla Difesa, Grant Shapps: “Coloro che credono che ci sia una situazione di stallo nella guerra in Ucraina si sbagliano” ...La Novocherkassk va in fiamme dopo essere stata colpita dalle forze ucraine nel porto di Feodosia, sul Mar Nero in Crimea. “La grande nave da sbarco Novocherkassk” è stata “distrutta” dai nostri pilot ...