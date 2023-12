Femminicidio di Vanessa Ballan | i funerali a Castelfranco il 29 dicembre

“Il magistrato per le fasce deboli non ha ritenuto che vi fosse una situazione di richiesta immediata di misura cautelare, ma ha ritenuto di dover ... (iltempo)

C'è anche un video a inchioda re Bujar Fandaj, l'uomo di origine kosovare in carcere per l'omicidio di Vanessa Ballan , uccisa a Riese Pio X, in ... (iltempo)

Il pubblico ministero che si è occupato della denuncia per stalking presentata da Vanessa Ballan respinge, in una memoria inviata al procuratore di ... (ilfattoquotidiano)

E sull'ennesimo, quello diBallan avvenuto sull'uscio di casa , dice a IlGiornale.it: "Questoè l'ennesima prova che le attuali riforme non servono a nulla. Gli ...... uccisa insieme al bambino che portava in grembo, vittima di un uomo violento ma anche di una grave sottovalutazione da parte dell'autorità giudiziaria della denuncia cheaveva sporto contro ...Finora è stato fatto tutto il possibile per proteggere il piccolo, che nel momento della scoperta dell’uccisione della mamma si trovava all’asilo. Pertanto mentre erano in corso le indagini e i ...L'attivista Giorgio Ceccarelli racconta cosa si può fare per tutelare i figli in caso di separazione e le potenziali vittime di violenza: "Ho scelto di cambiare l'Italia" ...