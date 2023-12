Fedez e le sorelle Ferragni mostrano il loro Natale | ma Chiara non c’è

Leggi su biccy

(Di martedì 26 dicembre 2023)è tornato ad aggiornare le sue storie di Instagram dopo giorni di silenzio in seguito allo scandalo Balocco. Lo ha fatto mostrandoci frammenti di casa sua: una storia mentre Vittoria canta Jingle Bells, un’altra mentre lei aspetta di aprire i regali di Babbo, un’altra mentre li scarta e un’altra ancora mentre gioca col fratello Leone. In altre storie ha invece mostrato il padre e alcuni amici trapper. Nessun accenno di. L’imprenditrice digitale non appare neanche nelle storie delle sue, Francesca e Valentina, che si trovano al momento in vacanza con i rispettivi compagni e altri amici.avrà passato le vacanze dicon il maritoe i figli Leone e Vittoria o con leFrancesca ...