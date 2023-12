Fedez a Milano | le sorelle in montagna | dove si nasconde Chiara Ferragni?

... Ferragni è stata solo brevemente avvistata in un parco dialla vigilia di Natale, le feste ... A pubblicare sui social, nelle scorse ore, è stato invece il marito: ma solo per mostrare un ...rispunta sui social, dov'è stata avvistata Chiara Ferragni Finora la situazione è assai delicata e si è verificata a Roma e.. Nel capoluogo lombardo il negozio si trova nel quartiere ...I "5mila chalet" prenotati prima del pandoro-gate dai Ferragnez che fine hanno fatto Chiara Ferragni non compare nelle storie di Fedez a Milano ma nemmeno in quelle delle sorelle in montagna ...Chiara Ferragni non è tornata sui social per Natale: Fedez insieme ai figli a Milano, le sorelle dell’imprenditrice in montagna ...