FALEGNAME MONTAGGIO MOBILI

(Di martedì 26 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 14/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro – Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore della lavorazione del legno un/ ADDETTO ALda inserire nel proprio organico. Richiesta esperienza (anche minima) nella mansione. Zona di Lavoro: SPELLO (PG) Orario di Lavoro: FullTime. CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Le macchine hanno rimpiazzato gli operai nelle catene di, nei magazzini, nelle miniere, ... IlLe stampanti 3D producono già tutto ciò che vogliano in tempi brevissimi. I burattinai ...Le macchine hanno rimpiazzato gli operai nelle catene di, nei magazzini, nelle miniere, ... IlLe stampanti 3D producono già tutto ciò che vogliano in tempi brevissimi. I burattinai ...Tecnomat, azienda specializzata nella vendita di prodotti per la casa, cerca venditori e venditori tecnici con diploma, capacità di ascolto, spirito di squadra, responsabilità e esperienza. Offre cont ...I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: ...