Fabbrica BYD in Ungheria per produrre veicoli elettrici in Europa

(Di martedì 26 dicembre 2023) NuovaBYD sarà realizzata nei prossimi due anni inperdestinati al mercato europeo, il ministro degli Esteri Szijjarto ha affermato che si tratta di uno dei più grandi investimenti nella storia ungherese. La nuovacreerà migliaia di posti di lavoro a livello locale, lo stabilimento di Szeged sarà la primadi autovetture BYD in. L’impianto all’avanguardia sarà il primo del suo genere costruito da un’azienda automobilistica cinese ine disporrà di una linea di produzione automobilistica all’avanguardia. BYD Dolphin, le auto elettriche cinesi pronte ad invadere l’BYD per le auto elettriche in ...

ha annunciato che costruirà la sua primaautomobilistica in Europa a Szeged nell'Ungheria di Viktor Orbàn, non a caso il premier più critico nei confronti delle iniziative di Bruxelles. ...è già presente in quel Paese con unaper autobus elettrici. L'Ungheria sta diventando un importante produttore di batterie per veicoli elettrici , il secondo dopo la Germania in Europa, ...Pechino, 26 dic - (Xinhua) - Al SAIC-Volkswagen ID. Store X, situato nel Beijing SOLANA Lifestyle Shopping Park, i responsabili delle vendite sono ...Con oltre 30 parchi industriali, tra cui basi di produzione negli Stati Uniti, in Brasile, Giappone, Ungheria e India, il principale concorrente di Tesla, BYD, non è nuovo alle ramificazioni a livello ...