F1 | Wolff racconta | “Nel 2022 abbiamo sbagliato l’approccio alla costruzione della vettura”

(Di martedì 26 dicembre 2023) In un’intervista rilasciataBild, Totoha individuato nello sviluppoW12 progettata nell’errore più grave commesso negli ultimi anni: “completamentemacchina per quell’anno, senza seguire la strada giusta. Un altro errore fu confermare lo stesso concetto anche nel 2023, tuttavia difendo quella decisione perchéfine riuscimmo a vincere in Brasile“. Il team principalMercedes ha poi parlato del rapporto con la squadra: “Penso che parecchi dipendenti siano motivati quando vedono che il loro boss sia ambizioso, tuttavia a volte capita che io oltrepassi il limite. Pertanto davanti ai media cerco di ...

È andata in scena a Londra la prima di ' Ferrari ', l'atteso film chela travagliata estate del 1957 di Enzo Ferrari e che sarà nelle sale italiane dal 14 ... Ospiti d'eccezione Horner e...il tipo di rapporto che c'è con il 38enne: "Dal punto di vista della squadra, Lewis e la Mercedes si conoscono da molto tempo. Non ha mai corso per un marchio diverso dalla Mercedes. ...Toto Wolff non ha usato mezzi termini nel descrivere la stagione sottotono vissuta da Mercedes e Ferrari contro la Red Bull.Formula 1 Mercedes Wolff - Nonostante il secondo posto nel mondiale Costruttori, ottenuto ad Abu Dhabi ai danni della Ferrari, Toto Wolff non ha usato mezze misure per valutare la stagione della Merce ...