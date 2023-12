F1 | Ralf Schumacher | “A volte la vita è ingiusta | mi manca il Michael di allora”

Leggi su sportface

(Di martedì 26 dicembre 2023) A pochi giorni dal decimo anniversario dell’incidente di cui è stato vittima, il fratelloha concesso un’intervista alla Bild: “Alaè stato molto fortunato nella sua, ma poi è accaduto questo tragico incidente e ora nulla è più come prima. Grazie a Dio è stato possibile fare molto per via delle moderne opzioni della medicina, ma è tutto diverso“. Era il 29 dicembre del 2013 quando Michealfu coinvolto un incidente sugli sci, in quel di Meribel (Francia), sbattendo contro una roccia e subendo un trauma cranico. Da quel momento non si conoscono precisamente le competizione del settecampione del mondo F1, che non è più apparso in pubblico ed ...