Ex Milan | Maldini festeggia il Natale in famiglia | e Leao approva …

... mi sento in dovere di fornire alla Societàun piccolo ma non trascurabile allarme: con ... è orfano di, lo è - temo - davvero. Salutare il proprio mentore ed idolo di una vita, per stare ......giocando anche al fianco di giocatori come Baresi e. Con la maglia dell'Italia ha preso parte alla spedizione del Mondiale del 1994 e '98. 28. Gennaro Gattuso Il centrocampista exsi è ...Milan, si va delineando il futuro del club rossonero. Tutti i dettagli in questo articolo, le connessioni fra l'attuale società e e la futura ...Blog Calciomercato.com: Correva il 1963, un anno colmo di grandi eventi e purtroppo luttuosi, quali l'assassinio del Presidente Kennedy, la tragedia del Vajont e la scomparsa di ...