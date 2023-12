Ex Milan | Lehmann nei guai | ha fatto irruzione da un vicino con la motosega

Jens Lehmann , ex portiere di Milan e Borussia Dortmund, ha così parlato in vista del match in programma stasera Intervistato da La Gazzetta dello ... (calcionews24)

...si riferisce a un particolare episodio che ha visto protagonista l'ex estremo difensore die ... Dopo aver impugnato una motosega , infatti,sarebbe salito sul tetto di casa del suo "rivale"...Un colpo di testa che costa carissimo a Jens, ex portiere di Schalke 04,, Borussia Dortmund e Arsenal e gloria del calcio tedesco. Il 54enne di Essen, famoso non solo per le parate ma anche per qualche gaffe in porta e un ...Per lui in arrivo una maxi multa complessiva da 420mila euro, decretata dal tribunale distrettuale di Starnberg ...Stefano Pioli non sta vivendo le sue migliori giornate sulla panchina del Milan. Nel club filtra molta insoddisfazione, motivo per cui al dirigenza sta riflettendo sulla posizione ...