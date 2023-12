Everton-Manchester City | Premier League | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 26 dicembre 2023)è una partita della diciannovesima giornata die si gioca mercoledì alle 21:15: tv,. Ilè appena tornato dall’Arabia Saudita con l’ennesimo trofeo del 2023 in valigia: la corazzata di Pep Guardiola venerdì scorso si è aggiudicata anche il Mondiale per Club, battendo 4-0 il Fluminense campione del Sudamerica nella finale di Gedda. Guardiola – IlVeggente.it (Ansa)Una partita che non è mai stata in discussione sin dalle prime battute e che ha confermato ancora una volta la distanza tra il calcio europeo e quello sudamericano. I campioni d’Europa l’hanno sbloccata dopo appena un minuto con un gol di Julian Alvarez, mettendo tutto in discesa. Con Haaland fuori ...