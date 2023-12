Evade dai domiciliari e sotto l’effetto di stupefacenti | denunciato e soccorso dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa alcuni mesi eraposto alla misura cautelare degli arrestiil 26enne di Fontanarosa che nel giorno di Natale ha deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli. Ma la sua “fuga” è terminata con un pericolosissimo ribaltamento della vettura che stava conducendo per le vie di quel centro a velocità probabilmente molto sostenuta. Per fortuna nessun altro utente della strada è rimasto coinvolto, ma per il maldestro fuggitivo è stato necessario il trasporto in elipresso l’ospedale Moscati di Avellino, dove le analisi hanno rivelato che lo stesso si era posto alla guida in stato di alterazione psico-fisica da sostanzedi varia natura. Idell’Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano (che hanno naturalmente ...