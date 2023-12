Esplosioni in Crimea | Kiev | “Nell’attacco distrutta nave da sbarco russa | trasportava droni iraniani”

(Di martedì 26 dicembre 2023) Nella notte, un’esplosione di vasta portata ha scosso il porto di Feodosia, in, con l’aeronautica militare ucraina che ha rivendicato l’attacco. Intorno alle 2:30 ora locale, ladaNovocherkassk è stata colpita e. Secondo le forze armate di, lakamikazeShahed, usati da Mosca contro città ucraine. Un morto e due feriti è il bilancio comunicato dalle autorità filorusse, mentre la conferma ufficiale dell’attacco rimane in attesa. Il comandante dell’aviazione ucraina, Mykola Oleschuk, ha rilasciato un video amatoriale che mostra l’impatto di un missile nel porto, commentando che la flottasi riduce ulteriormente. L’attacco ...

Nella notte ci sono state segnalazioni di potentiin. I media russi su Telegram hanno riferito che, nelle prime ore che hanno seguito il giorno del Natale cattolico (che si ...... Novocherkassk, nel porto di Feodosia sul Mar Nero, in. Si ritiene che la nave trasportasse ... "L'area del porto èstata transennata: ci sono statee un incendio, ora localizzato", ha ...Guerra in Ucraina, diretta oggi 26 dicembre, il secondo Natale vissuto durante il conflitto scatenato dalla russia il 24 febbraio 2022, non ha portato tregue: Mosca afferma che le forze ...Non è stato specificato il luogo dell’attacco, ma il comandante dell’aeronautica militare ucraina Oleshchuk ha diffuso un video che mostra un’esplosione presso la base navale russa di Feodosia nella ...