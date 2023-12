ESCLUSIVA IN – Bordon | «Sommer | Inter ha scelto bene! Mi piace Di Gregorio»

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ivano, ex storico portiere dell’dal 1969 al 1983 e Campione del Mondo con l’Italia nel 1982, ha parlato in-News.it riguardo i temi attuali della squadra allenata da Simone Inzaghi. Dall’ultima vittoria in campionato fino alle prestazioni di Yann, ma anche il possibile sostituito in futuro e la lotta scudetto. Grande risposta dell’in casa contro il Lecce, dopo la sconfitta in Coppa Italia L’è vero ha perso in Coppa Italia, ma non ha giocato male contro il Bologna. Ha avuto tante occasioni e devo dire che è stato anche bravo il portiere avversario. La notizia negativa è però l’infortunio di Lautaro Martinez. Arnautovic quando è arrivato non ha cominciato bene, adesso all’dovrà dimostrare di essere ...