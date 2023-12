Ero la testimone | sono andata a letto col promesso sposo | corna e choc ad Affari Tuoi | Amadeus sconvolto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un caso piuttosto clamoroso ad, il seguitissimo programma dei pacchi condotto dasu Rai 1. Il format infatti non si ferma neppure a Santo Stefano, oggi martedì 26 dicembre: sempre in onda, sempre seguito da milioni di affezionatissimi telespettatori. Ma ora veniamo al caso clamoroso. E pruriginoso: il concorrente in gara si chiama Emanuele, ed è accompagnato dalla sua fidanzata, Lucrezia, presentata daall'inizio della trasmissione, così come accade in ogni puntata. Il punto è che quando successivamente Lucrezia è stata chiamata in causa per rivelare qualcosa sulla sua storia con Emanuele, ecco che la ragazza si è lasciata andare a rivelazioni sconcertanti. Infatti, lei era la migliore amica della ex di Emanuele, salvo poi iniziare una storia con lui, quando la coppia aveva scelto di ...