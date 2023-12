Enrico Gasbarra per il cambio della guardia alla Eur Spa

(Di martedì 26 dicembre 2023)è il nuovo presidente di Eur spa, lo decide l’assemblea dei soci dopo una serie di rinvii. L’ex presidenteProvincia di Roma guida ora la società controllata al 90 per cento dal ministero dell’Economia e delle Finanze e al 10 per cento dal Comune capitolino. Questa nomina segue le dimissioni di Marco Simoni avvenutefine di luglio.è stato proposto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, conformementeprassi che vuole il Campidoglio responsabilescelta del presidente, mentre la nomina dell’amministratore delegato spetta al Mef. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

è il nuovo presidente di Eur spa, lo decide l'assemblea dei soci dopo una serie di rinvii. L'ex presidente della Provincia di Roma guida ora la società controllata al 90 per cento dal ...è il nuovo presidente di Eur spa. Dopo una serie di rinvii, a quanto apprende è arrivata nella serata di ieri la fumata bianca dall'assemblea dei soci che ha eletto l'ex presidente ...Enrico Gasbarra è il nuovo presidente di Eur spa, lo decide l’assemblea dei soci dopo una serie di rinvii. L’ex presidente della Provincia di Roma guida ora la società controllata al 90 per cento dal ...L’ex twitter avrebbe infranto gli obblighi di contrasto ai contenuti illegali e alla disinformazione, come di trasparenza e avrebbe un’interfaccia utente ingannevole ...